Минстрой допустил рост ставок по ипотеке в России В частности, из-за неопределенности на валютном рынке

Ставки по ипотеке в России могут пойти вверх на фоне выросшей неопределенности валютного рынка. Такое мнение в среду высказал замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Он отметил, что «банки уже отреагировали на это», передает «Интерфакс-Недвижимость». Добавим, за январь-июль в России было выдано 785,1 тыс. таких кредитов на общую сумму порядка 1,5 трлн рублей.

По данным Центробанка РФ, средняя ипотечная ставка выросла в июле до 9,57%. Выдача кредитов на покупку жилья за семь месяцев выросла на 68% год к году. Для сравнения за январь-июль прошлого года банки выдали ипотеки на 927,3 млрд рублей. При этом, по информации регулятора на 1 августа, совокупная задолженность по ипотеке составила 5,9 трлн рублей.