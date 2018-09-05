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05.09.18 / 19:11 Новости / Россия и мир / Финансы

Правительство поддержало идею наделить ВЭБ статусом НПФ

Или специальным статусом с функциями, аналогичными НПФ

Фото АБН

Кабмин поддержал идею наделить банк развития «Внешэкономбанк» (ВЭБ) статусом негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Об этом журналистам в среду сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Моисеев пояснил, что пока что вопрос в том, какой статус получит этот фонд – будет ли он обычным НПФ или у него будет специальный статус, пишет ТАСС. В настоящий момент в законе не предусмотрено создание такого фонда, отметил Моисеев.

Минфин планирует разобраться с этими вопросами в течение нескольких месяцев. Законопроект до конца года собираются внести в Госдуму.

Напомним, до 1 июля 2024 года ВЭБ наделен полномочиями государственной управляющей компании средствами пенсионных накоплений. Этот статус он получил в 2003 году.

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