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08.09.18 / 16:35 Новости / Россия и мир / Экономика

Борис Минц завершил передачу российских активов O1 Properties кипрской Riverstretch

Для урегулирования задолженности перед МКБ в 25 млрд рублей

O1 Group Бориса Минца завершила передачу основных российских активов кипрской компании Riverstretch Trading & Investments Limited. Об этом компании сообщили накануне.

Riverstretch получила активы O1 Properties и ПАО «ФГ «Будущее», в которое входят негосударственные пенсионные фонды «Будущее», «Телеком союз», «Социальное развитие» и «Образование». Передача активов проведена в рамках урегулирования задолженности O1 Group перед Московским кредитным банком.

Сумма задолженности перед МКБ составляет 25 млрд рублей. Права на задолженность получил концерн «Россиум» Романа Авдеева, после он переуступил их компании Riverstretch. O1 Properties – один из крупнейших собственников коммерческой недвижимости класса А в Москве. В августе O1 Group передала контроль над O1 Properties, предварительно Борис Минц выкупил доли миноритариев O1 Properties. Компания O1 Group была основана в 2004 году Борисом Минцем.

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