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10.09.18 / 20:17 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Почти по 80 делам задержанных на митинге в Петербурге назначены штрафы от 5 тыс. до 20 тыс. рублей

Всего в суды поступило более 240 материалов

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По данным на 17:30, в суды Петербурга поступил 241 материал об административных правонарушениях на митинге против повышения пенсионного возраста. Такие данные в понедельник приводит объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, почти по 80 материалам задержанных накануне суды назначили штрафы в размере от 5 до 20 тыс. рублей. По около 50 материалам назначены аресты на сроки от трех до десяти суток, еще часть нарушителей приговорили к обязательным работам.

Часть материалов возвращена полиции, еще часть отложена. Остальные ожидают рассмотрения.

Напомним, митинг против повышения пенсионного возраста, организованный сторонниками Алексея Навального, прошел в Петербурге накануне. Акция началась на площади Ленина, однако затем митингующие вышли на Пироговскую набережную. По разным данным, были задержаны от 350 до 600 человек. Изначально Смольный согласовал митинг. Позже на площади Ленина прорвало трубу, в связи с чем власти уведомили организаторов о невозможности провести акцию в указанном месте.

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