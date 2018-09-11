Группа RBI получила разрешение КГИОП на реконструкцию Левашовского хлебозавода Проект реконструкции представили летом

Группа RBI получила разрешение КГИОП на реконструкцию Левашовского хлебозавода. Об этом в компании сообщили во вторник.

Разработкой проекта вместе с RBI занимается просветительская организация «Дом культуры Льва Лурье». В компании обещают, что важной частью будущего культурного центра станет экспозиция, посвященная блокаде Ленинграда. Также на Левашовском хлебозаводе будут показывать фото- и видеодокументы о том, как работало инженерное оборудование кольцевого конвейера.

Общую концепцию проекта RBI представили летом 2018 года. В реконструкцию памятника компания вложит более 1 млрд. рублей, часть из которых пойдет на создание в помещениях хлебозавода общественного-культурного центра. Здесь появятся выставочные помещения, лекционные залы, площадки для мастер-классов. Со стороны Большой Зелениной улицы будет разбит новый общедоступный сквер с уличными световыми инсталляциями.

Напомним, Левашовский хлебозавод –памятник конструктивизма 1930-х годов. Именно здесь в годы ленинградской блокады выпекали хлеб для осажденного города.