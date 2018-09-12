В «Центральном Детском Магазине на Лубянке» открылся аутлет Offprice Площадь нового магазина составляет 1 тыс. кв. метров.

В «Центральном Детском Магазине на Лубянке» открылся десятый магазин сети аутлетов Offprice, которая специализируется на продаже одежды популярных брендов по демократичным ценам. Об этом в компании «Галс-Девелопмент», являющейся собственником и девелопером проекта, сообщили в среду.

Торговое пространство расположено на четвертом этаже ЦДМ на Лубянке, где представлены товары для подростков и старших школьников. Ассортимент Offprice включает в себя более 1000 брендов одежды, обуви и аксессуаров, которые можно приобрести со скидкой до 90%. Магазин работает в новом для России формате treasure hunt, который превращает шопинг в азартное и веселое времяпрепровождение.

«Молодые люди в возрасте до 25 лет сегодня составляют более 30% посетителей ЦДМ на Лубянке, поэтому открытие Offprice стало логичным шагом в развитии магазина. Мы анализируем отзывы наших покупателей, совершенствуем и расширяем ассортимент, в том числе сегмент демократичных магазинов. Аутлет Offprice будет интересен не только для молодежной аудитории, но и для семей с детьми, для которых мы планируем проводить совместные маркетинговые активности», – комментирует Леонид Капров, старший вице-президент «Галс-Девелопмент».

«Мы открываем наш юбилейный магазин в особенном историческом месте – «Центральном Детским Магазине на Лубянке», для которого мы становимся стратегическим арендатором. Недавно представить аутлет в центре Москвы было невозможно. Мы в Offprice всегда верили в то, что концепция «умного потребления» будет востребована жителями мегаполиса. Мы придумали простую историю. Собрали сотни самых известных мировых брендов, с которыми мы работаем напрямую, и предложили их продукцию с выгодой до 90%. Дети и тинейджеры оценят разнообразие выбора в OFFPRICE, а их родители – выгодные цены.», – комментирует Петр Коваленко, сооснователь и главный акционер Offprice.