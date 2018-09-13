Европейский суд отклонил иски «Роснефти» и Сбербанка о необоснованности санкций Речь идет о решении 2014 года

Европейский суд отказал ряду российских компаний и банков в аннулировании санкций Евросоюза (ЕС). Об этом в четверг передает ТАСС.

Как уточняет агентство, санкции оспаривали Сбербанк, ВТБ и «Внешэкономбанк», а также «Роснефть», «Газпромнефть» и «Алмаз-Антей». Суд посчитал, что Совет ЕС ввел ограничительные меры обоснованно. Компании и банки смогут обжаловать это решение в течение двух месяцев.

Добавим, российская сторона пыталась обжаловать санкции Евросоюза, которые организация ввела против Москвы в 2014 году. Причина – фактическое вхождение Крыма в состав России и события на юго-востоке Украины. Санкции затронули предприятия оборонного, энергетического и финансового секторов.