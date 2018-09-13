И.о. губернатора Петербурга предостерег организаторов от митинга на площади Ленина 16 сентября «Недопустимо ставить под угрозу безопасность петербуржцев»

Исполняющий обязанности губернатора Петербурга вице-губернатор Александр Говорунов предостерег организаторов митинга против пенсионной реформы 16 сентября от проведения акции на площади Ленина. Об этом в Смольном сообщили в четверг.

Говорунов сказал, что мероприятие согласовано, но проводить его на площади Ленина нельзя из-за соображений безопасности. Также вице-губернатор сослался на мнение Смольнинского райсуда, который в четверг признал корректными действия комитета по законности и правопорядку в отношении аналогичного митинга 9 сентября. После крупной коммунальной аварии, результатов обследования и работах, которые проводятся, власть просто обязана предпринять все предупредительные меры», — заявил Говорунов. Он также сослался на «безопасность петербуржцев», ставить которую под угрозу «недопустимо».

Напомним, в воскресенье на площади Ленина должно было пройти согласованное массовое мероприятие «Против пенсионного грабежа», в числе заявителей которого – депутаты петербургского Заксобрания Максим Резник и Борис Вишневский, а также глава местных «справедливороссов» Марина Шишкина. Однако на прошлой неделе у площади Ленина прорвало трубу. В результате власти закрыли площадь от аналогичного, также ранее согласованного митинга штаба Навального. По итогам акции 9 сентября было задержано более 600 человек. Трубу, которую изначально ремонтировали до 16 сентября, решили ремонтировать до 30 сентября. Теперь сроки ремонта продлили до 20 октября. Всем митингующим предлагают ехать в Удельный парк.