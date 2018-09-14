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14.09.18 / 13:27 Новости / Россия и мир / Экономика

Экс-сентаор Пугачев подал жалобу в верховный суд

Жалоба поступила в Верховный суд 11 сентября

Бывший сенатор Сергей Пугачев подал в Верховный суд России кассационную жалобу с просьбой отменить постановление о взыскании с него 75,6 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщает РИА «Новости».
Жалоба поступила в Верховный суд 11 сентября. Постановление о взыскании с Пугачева 75,6 млрд рублей Арбитражный суд Москвы вынес в 2015 году. Пугачев должен выплатить средства в счет долгов «Межпромбанка».

Напомним, Межпромбанк лишили лицензии осенью 2010 года. В конце 2013 года владельца банка Сергея Пугачева объявили в розыск. В прошлом году Пугачев потребовал от России компенсацию в размере $6 млрд.

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