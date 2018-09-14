«Водоканал Санкт-Петербурга» рассказал о ремонте трубы на площади Ленина Площадь должна быть огорожена

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» рассказал о ремонте трубы на площади Ленина. Организация сделала заявление в пятницу.

«Водоканал» сообщил, что звонок о прорыве трубы у домов № 1-3 на площади Ленина поступил 6 сентября. Специалисты организации на месте протечки обнаружили трубопровод в аварийном состоянии и с большим износом. Нормативный срок службы такой трубы составляет 21 год, а труба на площади Ленина проработала 49 лет. В «Водоканале» отметили, что характер повреждения трубопровода указывает на образование дефекта существенно раньше. Помимо трубы, поврежден канализационный коллектор. Также есть провалы на самой площади.

В «Водоканале» заявили, что требуется провести геофизическое лабораторное обследование. Оно началось накануне, 13 сентября. После получения итогов анализа, организация определится со сроками работы. В «Водоканале» считают, что до завершения геофизического обследования «территория площади должна быть огорожена».

Если технологических нарушений на площади не будет, то работы завершатся до 24 сентября. Проезд от Арсенальной набережной до улицы Комсомола откроют после 20 октября.

Напомним, ранее Смольный согласовал проведение митингов против повышения пенсионного возраста на площади Ленина. После аварии, власти предложили перенести акции в Удельный парк. Активисты потребовали предоставить место для проведения митингов в центре города. Акцию 9 сентября провели на площади Ленина. Организаторы митинга 16 сентября заявили, что согласование остается в силе.