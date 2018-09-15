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15.09.18 / 18:29 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге в забеге «Кросса нации» приняли участие 32,5 тыс. человек

В Петербурге в забеге «Кросса нации» приняли участие 32,5 тыс. человек. Об этом в субботу сообщили в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова.

Забег прошел в субботу по центру города. Маршрут проходил от Дворцовой площади через стрелку Васильевского острова, Кронверкскую набережную, Троицкий мост и обратно на Дворцовую набережную.

Также были организованы отдельные маршруты для юных участников. Их дистанции составили 200, 300 и 400 метров.

Отметим, «Кросс нации» является всероссийским мероприятием. Его проводят с 2004 года. В субботу в Петербурге ради проведения мероприятия перекрыли движение по маршруту следования забега.

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