В Петербурге в забеге «Кросса нации» приняли участие 32,5 тыс. человек

В Петербурге в забеге «Кросса нации» приняли участие 32,5 тыс. человек. Об этом в субботу сообщили в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова.

Забег прошел в субботу по центру города. Маршрут проходил от Дворцовой площади через стрелку Васильевского острова, Кронверкскую набережную, Троицкий мост и обратно на Дворцовую набережную.

Также были организованы отдельные маршруты для юных участников. Их дистанции составили 200, 300 и 400 метров.

Отметим, «Кросс нации» является всероссийским мероприятием. Его проводят с 2004 года. В субботу в Петербурге ради проведения мероприятия перекрыли движение по маршруту следования забега.