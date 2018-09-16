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16.09.18 / 19:56 Новости / Россия и мир

Саудовская Аравия и Россия обсудили ситуацию на рынке нефти

Халед аль-Фалех подтвердил участие в энергонеделе

нефть разлив

Фото: geo-politica.info

Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халед аль-Фалех и министр энергетики России Александр Новак обсудили текущую ситуацию на рынке, а также двухстороннюю кооперацию. Об этом в российском ведомстве сообщили в воскресенье.

Как указали в министерстве, на встрече в Москве стороны отметили хороший уровень динамики развития взаимодействия в энергетических и промышленных вопросах. Кроме того, Халед аль-Фалех подтвердил свое участие в Российской энергетической неделе 3 октября, передает ТАСС.

Добавим, ранее Александр Новак говорил, что Минэнерго РФ видит риски падения цен на нефть в зимний период. По его словам, в настоящее время ситуация с нефтью благоприятная за счет высокого спроса, однако зимой спрос может снизиться из-за низкого потребления. В то же время министр подчеркивал, что на цены влияет ряд факторов, в том числе ситуация в Иране, Ливии и Венесуэле.

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