Саудовская Аравия и Россия обсудили ситуацию на рынке нефти Халед аль-Фалех подтвердил участие в энергонеделе

Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халед аль-Фалех и министр энергетики России Александр Новак обсудили текущую ситуацию на рынке, а также двухстороннюю кооперацию. Об этом в российском ведомстве сообщили в воскресенье.

Как указали в министерстве, на встрече в Москве стороны отметили хороший уровень динамики развития взаимодействия в энергетических и промышленных вопросах. Кроме того, Халед аль-Фалех подтвердил свое участие в Российской энергетической неделе 3 октября, передает ТАСС.

Добавим, ранее Александр Новак говорил, что Минэнерго РФ видит риски падения цен на нефть в зимний период. По его словам, в настоящее время ситуация с нефтью благоприятная за счет высокого спроса, однако зимой спрос может снизиться из-за низкого потребления. В то же время министр подчеркивал, что на цены влияет ряд факторов, в том числе ситуация в Иране, Ливии и Венесуэле.