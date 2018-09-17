Новым гендиректором Heineken в России назначен Баудевайн Хаарсма До этого работал в Африке

Новым генеральным директором Heineken в России с 1 сентября 2018 года назначен Баудевайн Хаарсма. Об этом в компании сообщили в понедельник.

На этой должности Баудевайн Хаарсма сменил Этьена Стайпа. Он перешел на работу в Heineken в Мексике.

Баудевайн Хаарсма работает в компании более 20 лет. До назначения в Россию он был генеральным директором кластера «Восточная и Западная Африка».

Баудевайну Хаарсма 49 лет, он родом из Нидерландов. С 2000 года возглавлял подразделение Heineken в республике Суринам. В 2006 — 2010 возглавлял направление по инновациям и пивным системам в глобальной коммерческой функции Heineken в Амстердаме. В 2010 – 2015 руководил сделкой по покупке Sona Brewery Group c последующей ее интеграцией, после чего возглавлял бизнес Heineken в Нигерии – компанию Consolidated Breweries Plc. В 2015 – 2018 возглавлял кластер Heineken «Восточная и Западная Африка».