Очевидцы сообщили об обвалившейся плитке на новой станции «Беговая» Станцию открыли три месяца назад

От стены станции «Беговая» петербургского метрополитена отвалилась облицовочная плитка. Об этом накануне сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП».

Пользователи также опубликовали фотографию, на которой плитка лежит на полу. «Клей для плитки не выдержал ту самую плитку в вестибюле Беговой», — прокомментирована запись. Официальных комментариев от метрополитена пока нет.





Напомним, «Беговую» открыли в конце мая, в преддверии Чемпионата мира по футблоу-2018. После этого пассажиры неоднократно жаловались на качество выполненных работ. Так, в июле очевидцы сообщили о течи на стене станции. В метрополитене тогда заявили, что вода потекла после сильного ливня, а подрядчик уже устранил брак. В августе стало известно, что на станции отремонтируют траволаторы.