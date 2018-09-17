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17.09.18 / 10:28 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Очевидцы сообщили об обвалившейся плитке на новой станции «Беговая»

Станцию открыли три месяца назад

Фото АБН

От стены станции «Беговая» петербургского метрополитена отвалилась облицовочная плитка. Об этом накануне сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП».

Пользователи также опубликовали фотографию, на которой плитка лежит на полу. «Клей для плитки не выдержал ту самую плитку в вестибюле Беговой», — прокомментирована запись. Официальных комментариев от метрополитена пока нет.


Напомним, «Беговую» открыли в конце мая, в преддверии Чемпионата мира по футблоу-2018. После этого пассажиры неоднократно жаловались на качество выполненных работ. Так, в июле очевидцы сообщили о течи на стене станции. В метрополитене тогда заявили, что вода потекла после сильного ливня, а подрядчик уже устранил брак. В августе стало известно, что на станции отремонтируют траволаторы.

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