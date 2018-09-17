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17.09.18 / 16:45 Новости / Петербург и Ленобласть

Житель Ленобласти незаконно вырубил деревья на 1,2 млн рублей

Он вырубил 37,7 кубометров деревьев и выставил на продажу

Выборгский суд признал жителя Ленобласти виновным в незаконной вырубке деревьев на 1,2 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили в региональной прокуратуре.

Сообщается, что 45-летний местный житель в апреле 2018 года незаконно вырубил 37,7 кубометров деревьев на территории защитных лесов Рощинского лесничества. Древесина впоследствии была продана местным жителям. Суд назначил ему три года лишения свободы условно.

Добавим, ранее премьер РФ Дмитрий Медведев рассказал о масштабе ущерба от незаконной вырубки лесов. По его оценкам, ущерб для российского бюджета измеряется в миллиардах рублей. При этом он отметил, что объемы незаконной вырубки постепенно снижаются.

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