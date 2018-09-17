В Петербурге умер писатель Николай Коняев Ему было 69 лет

В Петербурге скончался писатель, литературовед Николай Коняев. Об этом накануне сообщили в петербургском Доме писателей.

«Его труды, его литературное наследие, по объему и значимости сопоставимое с трудами великих русских классиков, будет иметь долгую, очень долгую жизнь», — отметили в организации. Добавим, Коняеву было 69 лет.

Николай Коняев родился в Ленинградской области в 1949 году. Он автор рассказов, а также романов «Пригород» и «Заводское поле», «Аввакумов костер», книг в серии «Николай Рубцов», «Алексей Кулаковский» и т.д. Его работы были отмечены премиями им. Василия Шукшина, премией им. Андрея Платонова, журнала «Наш современник» и другими.