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18.09.18 / 14:44 Новости / Петербург и Ленобласть

В метро Петербурга рассказали, зачем нужны отдельно стоящие двери на «Московской»

Обеспечивают доступ с платформы в тоннель, например, при эвакуации

Фото АБН

В «Петербургском метрополитене» рассказали, для чего нужны установленные отдельно двери на станции метро «Московская». Это произошло во вторник.

Дело в том, что на «Московской» есть не только двери, соответствующие дверям вагонов. Через эти отдельные двери происходит доступ с платформы в тоннель в том случае, когда есть такая необходимость, — например, во время эвакуации.

Кроме того, в метро объяснили, почему таких дверей нет на аналогичной по строению подземного зала станции метро «Гостиный двор». Там эвакуационные функции выполняют те же двери, которыми пользуются пассажиры, так как эта станция короче, чем «Московская».

Неделю назад в метрополитене рассказали о расстояниях между станциями на электронных табло. Оказалось, что обозначение расстояния не зависит от реального расстояния между станциями. Разные промежутки связаны с проектированием новых станций метро. Если на электронном табло «черточка» между станциями длинная, это означает, что на данном отрезке по плану будет построена новая станция метро. После окончания строительства табло не будут менять, а просто переформатируют, отметили в метрополитене.

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