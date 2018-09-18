Первым космическим туристом SpaceX станет миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава Возьмет с собой еще восемь туристов

Первым космическим туристом, который отправится в путешествие вокруг Луны на ракете Big Falcon Rocket, станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Об этом во вторник сообщили в компании SpaceX, которая организует полет.

Как заявил глава SpaceX Илон Маск, Юсаку возьмет с собой на рейс восемь художников и других деятелей искусства. За чей счет они полетят, Маск не уточнил.

Yusaku will be bringing 8 (brave) artists & cultural figures with him on the journey around the moon! https://t.co/PCU23HYTa9 — Elon Musk (@elonmusk) 18 сентября 2018 г.

Полет продлится примерно неделю. Big Falcon Rocket обогнет Землю, облетит Луну на расстоянии примерно 200 км и вернется обратно.

О точных сроках полета Space X не сообщает. Ранее в компании собирались осуществить запуски в 2018-2019 годах.

Юсаку Маэдзава – куратор выставок современного искусства, а также основатель онлайн-площадки по торговле одеждой Zozotown. Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд.