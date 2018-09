Первым космическим туристом SpaceX станет миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава

Первым космическим туристом, который отправится в путешествие вокруг Луны на ракете Big Falcon Rocket, станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Об этом во вторник сообщили в компании SpaceX, которая организует полет.

Как заявил глава SpaceX Илон Маск, Юсаку возьмет с собой на рейс восемь художников и других деятелей искусства. За чей счет они полетят, Маск не уточнил.

Yusaku will be bringing 8 (brave) artists & cultural figures with him on the journey around the moon! https://t.co/PCU23HYTa9

— Elon Musk (@elonmusk) 18 сентября 2018 г.