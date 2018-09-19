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19.09.18 / 18:00 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Радиотелескоп обсерватории «Светлое» в Ленобласти прошел первое тестирование

Его создавали 1,5 года

Фото Радиоастрономическая обсерватория «Светлое»

Радиотелескоп РТ-13 обсерватории «Светлое» в Ленобласти прошел первое тестирование. Мероприятие прошло в среду.

Телескоп принял первый сигнал из космоса, передает ТАСС. Аппарат является частью комплекса «Квазар-КВО», созданного для наблюдения за внегалактическими радиоисточниками. За час работы РТ-13 собирает два ТБ данных.

Также новый радиотелескоп позволит улучшить точность системы «Глонасс», по словам заведующего Приозерским отделом Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Исмаила Рахимова. Он отметил, что установку создавали 1,5 года.

Добавим, летом текущего года «Ростех» установил астрономическую оптику на самом большом в Евразии телескопе. Он находится в Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН). Новая оптика увеличивает дальность в 1,5 раза.

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