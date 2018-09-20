Губернатор Петербурга провел встречу с вице-президентом Вьетнама Отметили активное сотрудничество

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко провел встречу с вице-президентом Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь. Об этом администрация губернатора сообщила в четверг.

Полтавченко в ходе встречи отметил, что взаимодействие России и Вьетнама в последние годы активизировалось. По его словам, петербургские компании успешно работают во Вьетнаме. Кроме этого, вьетнамская организация строит в Петербурге гостиницу. Также в российском городе планируют провести выставку из Музея войны Хошимина и открыть культурно-делового центр Хошимина.

Напомним, ранее Полтавченко встретился с заместителем председателя Государственного совета Республики Куба Беатрисой Джонсон Уррутиа. Стороны обсудили развитие сотрудничества. Губернатор Петербурга отметил интерес комитета по здравоохранению города к предложению кубинской «БиоКубаФарма».