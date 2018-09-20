Все новости

20.09.18 / 13:04 Новости / Россия и мир

ВОЗ зафиксировала снижение смертности от туберкулеза

При этом туберкулез остается самым смертоносным заболеванием в мире

Фото Ed Jones / AFP

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала снижение смертности от туберкулеза в 2017 году. Это следует из отчета организации Global Tuberculosis Report 2018.

Как отмечает ВОЗ, в прошлом году от туберкулеза умерли 1,6 млн человек, среди которых 300 тыс. были ВИЧ-инфицированными. По сравнению с 2000 годом количество смертей от заболевания снизилось на 29%. Также организация отмечает уменьшение количества зараженных туберкулезом на 2% относительно показателя 2016 года. В Европе и Африке число заражений упало на 5% и 4% соответственно. Отмечается, что заболевание при этом остается самым смертоносным в мире.

Добавим, в начале текущего года Петростат сообщал, что жители Петербурга стали реже умирать от туберкулеза и пневмонии. Количество смертей от болезней органов дыхания сократилось на 20% в годовом выражении. При этом отмечалось, что самой распространенной причиной смерти петербуржцев оказались болезни системы кровообращения.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.