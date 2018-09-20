ВОЗ зафиксировала снижение смертности от туберкулеза При этом туберкулез остается самым смертоносным заболеванием в мире

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала снижение смертности от туберкулеза в 2017 году. Это следует из отчета организации Global Tuberculosis Report 2018.

Как отмечает ВОЗ, в прошлом году от туберкулеза умерли 1,6 млн человек, среди которых 300 тыс. были ВИЧ-инфицированными. По сравнению с 2000 годом количество смертей от заболевания снизилось на 29%. Также организация отмечает уменьшение количества зараженных туберкулезом на 2% относительно показателя 2016 года. В Европе и Африке число заражений упало на 5% и 4% соответственно. Отмечается, что заболевание при этом остается самым смертоносным в мире.

Добавим, в начале текущего года Петростат сообщал, что жители Петербурга стали реже умирать от туберкулеза и пневмонии. Количество смертей от болезней органов дыхания сократилось на 20% в годовом выражении. При этом отмечалось, что самой распространенной причиной смерти петербуржцев оказались болезни системы кровообращения.