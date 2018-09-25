Эпоха непрофессионалов

За нашу историю нам не раз приходилось искать специалистов на самые разные должности. На каждую позицию мы ежедневно получали десятки откликов. Но подавляющее большинство соискателей так и не получили приглашение на собеседование. Их подводил один общий пункт – образование.

Оксана Смущенко финансовый директор ТСК «Гельстер»

Мне кажется, сегодня мы забыли, что означает само понятие «профессионал». Экспертом может назвать себя любой, кто прошел краткосрочные онлайн курсы, зачастую бесплатные. Соискатели, которые посмотрели несколько вебинаров и роликов на Youtube, а также выполнили свою первую ученическую работу, – это 90% от общего числа кандидатов. На собеседовании эти кадры искренне считают, что их «образования» достаточно для того, чтобы квалифицированно выполнять работу и претендовать на высокую зарплату. Но когда задаешь им профессиональные вопросы, они начинают «сыпаться».

И это неудивительно. Ведь ни одни курсы не могут дать той основы, того фундамента, которое дает высшее образовательное учреждение. Онлайн-школы ограничиваются лишь самыми последними новостями в отрасли. Это, безусловно, важно и полезно, но только если у человека уже есть база, на которую можно опереться. Такую базу нельзя освоить ни за три дня интенсива, ни за три месяца онлайн-курсов. Малькольм Гладуэлл, американский журналист и автор книги «Гении и аутсайдеры», вообще называл цифру в 10 тыс. часов работы и учебы, необходимых для того, чтобы стать профессионалом в конкретной области.

Конечно, можно возразить, что современные университеты уже не те. Купленные экзамены, допотопная техника, образовательная программа, далекая от современных реалий, выпускники с пустыми головами, которые не знают рынка, – во всем этом поклонники курсов упрекают систему высшего образования. Но давайте будем друг с другом честны: чтобы выйти из вуза с пустой головой, надо абсолютно ничего не делать и покупать все курсовые, экзамены и диплом. Ведь университет не просто учит профессии. Он заставляет будущего специалиста думать и рассуждать, глубоко погружаться в предмет, решать сложные задачи самостоятельно, строить гипотезы и мыслить стратегически. Будет ли все это делать будущий выпускник, зависит уже только от него.

Еще один важный момент – подконтрольность. Образовательные программы в университете утверждаются на уровне государства, вебинары и лекции может вести любой желающий. В соцсетях прямо сейчас активно рекламируют курсы «Как открыть онлайн-школу?». Любой пользователь может пройти это непрофильное обучение (а может и не проходить) и начать рассказывать о своей специальности с позиций «эксперта». Такое легкое и простое «образование» стало популярной нишей у мошенников всех мастей. И самое печальное, что в большинстве случаев эта махинация удается. Огромное количество людей готовы платить деньги подозрительным специалистам за сомнительные компетенции. В результате после курсов потенциальные работники выходят на рынок труда и сами начинают выдавать себя за профессионалов. Под маской эксперта в области рекламы или IT может скрываться вчерашний бухгалтер или электрик, который решил попробовать себя в новой, казалось бы, высокооплачиваемой сфере.

Поэтому в наше время так сложно найти настоящих экспертов, мастеров своего дела. И мы в итоге сталкиваемся с тем, что врачи лечат спустя рукава, учителя плохо учат, а сантехники вообще не умеют делать свою работу. И ведь это немудрено. Сантехниками зачастую становятся люди без какого-либо специального образования в этой области. Они рассуждают так: «Чему там долго учиться? Любой дурак может проложить трубу, установить ванну, а заодно кинуть электрический кабель по квартире».

Но кто в этом виноват? Только ли эти несостоявшиеся профессионалы? Я думаю, что все мы в значительной мере ответственны за появление таких «специалистов». Кто из нас спрашивал документ об образовании у сантехника или электрика? Скорее всего, никто. Но если прорвет трубу или замкнет неправильно уложенную проводку, не миновать беды. Этим специалистам мы фактически доверяем не только конкретный участок работы в доме, но и нашу жизнь. А что, если диплом у этого сотрудника не проверил и его работодатель? Компании зачастую принимают в свои ряды сотрудников без образования. Возможно, это происходит, потому что им можно меньше платить, а возможно, потому что настоящих экспертов единицы на тысячу соискателей, и выбирать приходится из того, что есть.

Чтобы вырваться из замкнутого круга, нам всем нужно прежде всего повысить планку и быть требовательнее. А это значит тщательнее выбирать специалистов, запрашивать документы о квалификации, проверять их и предпочитать настоящих профессионалов с профильным образованием и опытом тем, кто закончил курсы в Интернете.