Все новости

25.09.18 / 21:01 Новости / Россия и мир / Экономика

Штраф за увольнение перед пенсией и рост цен на одежду. Итоги вторника

Программу «семейной» ипотеки по ставке 6% решили продлить до конца 2024 года. Ритейлеры заявили о росте цен на одежду до 20%. Fitch считает, что США не введут санкции против госдолга России. Госдума одобрила штрафные санкции за увольнение людей перед пенсией, а Минфин в очередной раз решил не проводить аукционы по размещению ОФЗ.

Коллаж АБН

Программу льготной «семейной» ипотеки решили продлить до 2024 года. Она вошла в национальный проект «Демография».

Ритейлеры ждут роста цен на одежду до 20% из-за ослабления рубля. Также на увеличение цен влияет повышения НДС до 20%.

Госдума одобрила штраф до 200 тыс. рублей за увольнение людей перед пенсией. Кроме этого, работодатель может быть привлечен к обязательным работам до 360 часов.

Fitch: США не введут санкции против российского госдолга. Организация уверена, что США также не введут санкции против осуществления российскими банками операций в долларах.

Минфин сообщил о непроведении аукционов по размещению ОФЗ. Причиной отказа является содействие дальнейшей стабилизации ситуации на долговом рынке.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,155 seconds.