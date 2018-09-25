Штраф за увольнение перед пенсией и рост цен на одежду. Итоги вторника

Программу «семейной» ипотеки по ставке 6% решили продлить до конца 2024 года. Ритейлеры заявили о росте цен на одежду до 20%. Fitch считает, что США не введут санкции против госдолга России. Госдума одобрила штрафные санкции за увольнение людей перед пенсией, а Минфин в очередной раз решил не проводить аукционы по размещению ОФЗ.

Программу льготной «семейной» ипотеки решили продлить до 2024 года. Она вошла в национальный проект «Демография».

Ритейлеры ждут роста цен на одежду до 20% из-за ослабления рубля. Также на увеличение цен влияет повышения НДС до 20%.

Госдума одобрила штраф до 200 тыс. рублей за увольнение людей перед пенсией. Кроме этого, работодатель может быть привлечен к обязательным работам до 360 часов.

Fitch: США не введут санкции против российского госдолга. Организация уверена, что США также не введут санкции против осуществления российскими банками операций в долларах.

Минфин сообщил о непроведении аукционов по размещению ОФЗ. Причиной отказа является содействие дальнейшей стабилизации ситуации на долговом рынке.