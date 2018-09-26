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26.09.18 / 12:12 Новости / Россия и мир / Экономика

Фармацевтический рынок России вырос на 5% год к году

Объем рынка лекарств в августе составил 78,4 млрд рублей

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Фото kakprosto.ru

В августе рост коммерческого рынка лекарств в России составил 4,3% по отношению к июлю и 5,1% в рублевом эквиваленте по отношению к августу. Об этом в среду сообщает DSM Group.

Объем рынка лекарств в августе составил 78,4 млрд рублей. Средняя стоимость лекарственного препарата составила 185,2 рублей.

Объем аптечного рынка БАД вырос на 4% за месяц и составил 4 млрд рублей (в натуральном выражении – 24,2 млн упаковок). Средняя цена упаковки БАД снизилась до 164,6 рублей за упаковку. Самым популярным производителем стала компания «Эвалар».

Напомним, накануне петербургские депутаты предложили предоставлять бесплатные лекарства пациентам, которые перенесли острые сосудистые события – инсульт, инфаркт миокарда и другие. Предлагается обеспечивать таких пациентов лекарствами в течение года после события. Среднюю стоимость лечения оценили в 13,3 тыс. рублей в год.

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