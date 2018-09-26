Все новости

26.09.18 / 21:02 Новости / Россия и мир

ЖКХ, пенсионеры, «Кэшбери» и «Магнит». Итоги среды

Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году. Госдума одобрила поправки Путина к проекту закона о пенсионной реформе. Центробанк назвал «Кэшбери» одной из самых масштабных финансовых пирамид. «Магнит» решил отказаться от развития гипермаркетов.

Коллаж АБН

Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году. «Правительство утвердило подход: 1,7% индексация с начала года и 2,4% — с середины года», — сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

Госдума одобрила предложенные президентов Владимиром Путиным поправки к проекту закона по пенсионной реформе. Все депутаты проголосовали единогласно – 385 человек выступили за внесение поправок.

Путин сменил губернаторов Астраханской области и Кабардино-Балкарской Республики. Вместо Александра Жилкина будет Сергей Морозов, вместо Юрия Кокова — Казбек Коков.

Госкомиссия одобрила законопроект о введении оборотных штрафов за недолив бензина на АЗС. Их могут ввести с января 2019 года.

Центробанк назвал «Кэшбери» одной из самых масштабных финансовых пирамид. В частности, «Кэшбери» привлекает деньги в рублях и криптовалюте, но у компании отсутствуют признаки реальной экономической деятельности. Также организация строит работу по принципу сетевого маркетинга и ведет агрессивную рекламную кампанию. При этом у компании нет лицензии регулятора на предоставление финансовых услуг.

«Магнит» решил отказаться от развития гипермаркетов. Компания намерена преобразовать часть крупных магазинов в торговые развлекательные центры на базе «Семейный плюс». Акции «Магнита» на Московской бирже начали падать после объявления новой стратегии.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.