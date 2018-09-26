ЖКХ, пенсионеры, «Кэшбери» и «Магнит». Итоги среды

Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году. Госдума одобрила поправки Путина к проекту закона о пенсионной реформе. Центробанк назвал «Кэшбери» одной из самых масштабных финансовых пирамид. «Магнит» решил отказаться от развития гипермаркетов.

Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году. «Правительство утвердило подход: 1,7% индексация с начала года и 2,4% — с середины года», — сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

Госдума одобрила предложенные президентов Владимиром Путиным поправки к проекту закона по пенсионной реформе. Все депутаты проголосовали единогласно – 385 человек выступили за внесение поправок.

Путин сменил губернаторов Астраханской области и Кабардино-Балкарской Республики. Вместо Александра Жилкина будет Сергей Морозов, вместо Юрия Кокова — Казбек Коков.

Госкомиссия одобрила законопроект о введении оборотных штрафов за недолив бензина на АЗС. Их могут ввести с января 2019 года.

Центробанк назвал «Кэшбери» одной из самых масштабных финансовых пирамид. В частности, «Кэшбери» привлекает деньги в рублях и криптовалюте, но у компании отсутствуют признаки реальной экономической деятельности. Также организация строит работу по принципу сетевого маркетинга и ведет агрессивную рекламную кампанию. При этом у компании нет лицензии регулятора на предоставление финансовых услуг.

«Магнит» решил отказаться от развития гипермаркетов. Компания намерена преобразовать часть крупных магазинов в торговые развлекательные центры на базе «Семейный плюс». Акции «Магнита» на Московской бирже начали падать после объявления новой стратегии.