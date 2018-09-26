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26.09.18 / 12:41 Новости / Политика / Россия и мир

Госдума приняла поправки Путина к законопроекту о пенсионном возрасте

Все депутаты проголосовали единогласно

Коллаж АБН

Госдума одобрила предложенные президентов Владимиром Путиным поправки к проекту закона по пенсионной реформе. Голосование прошло в среду в ходе второго чтения по законопроекту.

Все депутаты проголосовали единогласно – 385 человек выступили за внесение поправок. Воздержавшихся не было.

Напомним, в первом чтении Госдума приняла законопроект в июле. Реформа предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию мужчин до 65 лет, а женщин – до 63 лет. В конце августа президент предложил ряд смягчающих реформу поправок. В частности, предлагается уменьшить возраст выхода на пенсию у женщин до 60 лет, а многодетным матерям позволить выходить на пенсию досрочно. Также Путин предложил меры поддержки для лиц предпенсионного возраста. В их числе — увеличение пособия по безработице и ответственность работодателей за увольнение таких сотрудников.

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