Пенсии, нацпроекты и налоговые льготы. Итоги четверга

На нацпроекты намерены направить 5,5 трлн рублей, а некоторые налоговые льготы могут отменить. Москва просит выделить 770 млрд рублей на Московский транспортный узел, а Петербург примет матчи ЧМ-2023 по хоккею. Тем временем Госдума окончательно приняла законопроект о пенсионной реформе, и Медведев назвал рост пенсий выше инфляции основной задачей правительства.

Правительство намерено направить на нацпроекты в ближайшие три года более 5,5 трлн рублей. Больше всего денег направят на проекты по здравоохранению и демографии.

Антон Силуанов сообщил о возможной отмене некоторых налоговых льгот. При этом стимулирующие и социальные льготы отменить не получится.

Сергей Собянин попросил вице-премьера Максима Акимова выделить 770 млрд рублей на московский транспортный узел (МТУ). По его словам, на проект пока выделили только 17% от полной стоимости.

Петербург примет матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года. Предполагается, что чемпионат пройдет в СКК «Петербургский».

Дмитрий Медведев назвал основной задачей рост повышение пенсии выше инфляции. Пенсионная реформа предполагает увеличение пенсии до 20 тыс. рублей к 2024 году.