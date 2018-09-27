Пенсии, нацпроекты и налоговые льготы. Итоги четверга

Правительство намерено направить на нацпроекты в ближайшие три года более 5,5 трлн рублей. Больше всего денег направят на проекты по здравоохранению и демографии.
Антон Силуанов сообщил о возможной отмене некоторых налоговых льгот. При этом стимулирующие и социальные льготы отменить не получится.
Сергей Собянин попросил вице-премьера Максима Акимова выделить 770 млрд рублей на московский транспортный узел (МТУ). По его словам, на проект пока выделили только 17% от полной стоимости.
Петербург примет матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года. Предполагается, что чемпионат пройдет в СКК «Петербургский».
Дмитрий Медведев назвал основной задачей рост повышение пенсии выше инфляции. Пенсионная реформа предполагает увеличение пенсии до 20 тыс. рублей к 2024 году.
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