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27.09.18 / 11:44 Новости / Россия и мир / Экономика

Кудрин сообщил о высоком уровне бедности в России

Но реальные доходы растут

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил о высоком уровне бедности в стране. Соответствующее заявление он сделал в четверг на заседании Государственной Думы.

По словам Кудрина, в России 19,3 млн человек за чертой бедности. «То есть 13,2 млн человек имеют доход ниже прожиточного минимума», — заявил глава Счетной палаты. При этом, в текущем году произойдет повышение реальных доходов населения, уточнил Кудрин. Он отметил, что за восемь месяцев 2018 года они увеличились на 2,6%.

Напомним, на прошлой неделе Росстат представил данные по бедности в стране. Число бедных в I полугодии уменьшилось на 1,1 млн человек год к году. Россиян с доходом ниже прожиточного минимума около 13,6% от общего числа. Это около 20 млн человек.

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