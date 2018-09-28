Ипотеки, рубль, пенсии. Итоги четверга

Рубль назвали одной из самых недооцененных валют, Кабмин разъяснил информацию об изменении расчета пенсий, российские банки нарастили выдачу ипотеки на 70%, а ЦБ назвал признаки несанкционированных операций по картам.

Рубль вошел в тройку самых недооцененных валют по версии Deutsche Bank. Российская валюта на 15% слабее своего «справедливого курса».

Крупнейшие российские банки за первые восемь месяцев текущего года нарастили выдачу ипотеки на 70% год к году. Объем выданных ипотек составил 1,8 трлн рублей.

Банк России представил список критериев несанкционированных операций по картам, которые банки должны блокировать. Например, нетипичность транзакции по сравнению с обычными операциями клиента (банк должен обращать внимание на время и место операции, ее сумму и периодичность).

В правительстве России пояснили, что значат опубликованные ранее в СМИ данные об изменении расчета пенсий. Речь идет только о новом порядке индексации пенсий.