Ученые рассказали о лечении аппендицита с помощью антибиотиков

Ученые под руководством Паулины Салминен из Университета Турку, Финляндия, провели пятилетнее исследование, в котором рассмотрели лечение острого аппендицита с помощью удаления воспаленного аппендикса (аппендэктомии) и приема антибиотиков. Результаты работы размещены в журнале JAMA, внимание на публикацию обратило N+1.
В исследовании приняли участие 530 человек в возрасте от 18 до 60 лет с диагностированным острым аппендицитом без осложнений. Из них 273 человека прооперировали, а 257 человек в течение трех дней внутривенно получали антибиотик эртапенем, после чего еще неделю принимали другие антибиотики.
По окончании лечения ученые наблюдали испытуемых в течение пяти лет. Они фиксировали случаи повторного воспаления после лечение антибиотиками, а также появление осложнений и больничный период. Выяснилось, что из группы, которая лечилась антибиотиками, операция понадобилась 100 пациентам.
При этом послеоперационные осложнения, такие как боль в животе, воспаления места операции и грыжи, в указанный период наблюдались у 24,4% пациентов после операции и у 6,5% после лечения антибиотиками. Ученые также отметили, что восстановительный период после лечения антибиотиками оказался на 11 дней меньше.
Добавим, при аппендиците воспаляется отросток слепой кишки — аппендикс. Это рудиментарный орган, поскольку свою функцию утратил в ходе эволюции. При воспалении без осложнений операция по удалению аппендикса, как правило, безопасна. Однако ученые предполагают, что для лечения неосложненного аппендицита может быть достаточно антибиотиков.
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