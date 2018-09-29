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29.09.18 / 18:33 Новости / Россия и мир / Экономика

Главу Минтранса Дитриха выдвинули в совет директоров «Аэрофлота»

Решение примут 23 октября

Главу Министерства транспорта Евгения Дитриха выдвинули в совет директоров «Аэрофлота». Об этом стало известно в субботу из материалов авиакомпании к собранию акционеров, которое состоится 23 октября.

Дитриха предложил действующий совет директоров. Такое решение они приняли 27 сентября. Также в совет выдвинуто еще 12 человек. Часть из них уже являются членами совета.

Отметим, в настоящий момент в совете директоров «Аэрофлота» 11 человек. Главой компании является Виталий Савельев. Он переизбран на должность в августе. Савельев является генеральным директором «Аэрофлота» с 2009 года.

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