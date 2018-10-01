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01.10.18 / 15:39 Новости / Россия и мир / Экономика

Российские миллиардеры заработали более $18 млрд в 2018 году – Bloomberg

Самые богатые – Леонид Михельсон, Владимир Лисин и Алексей Мордашов

Совокупный капитал российских долларовых миллиардеров с начала текущего года увеличился на $18,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Так, Леонид Михельсон, глава «Новатека», заработал за этот период $4,93 млрд. Он занимает первое место среди российских миллиардеров и 38 место в общем рейтинге. На втором месте среди россиян – глава директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Он заработал $2,55 млрд с начала года. Алексей Мордашов, ключевой акционер «Северстали», увеличил свой капитал на $491 млн.

Напомним, ранее Bloomberg оценил состояние главы Amazon Джеффа Безоса и заключил, что он стал самым богатым человеком в мировой истории. Его состояние достигло $150 млрд в июле текущего года. Второе место занял Билл Гейтс, основатель Microsoft. Его состояние составило 95,5 млрд.

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