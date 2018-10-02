«ФК Открытие» выкупает права на свой бренд за 5 млрд рублей Сделка пока не закрыта

Банк «ФК Открытие» выкупает права на свои товарные знаки у бывшего владельца — «Открытие Холдинга». Об этом во вторник пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей сторон.

Издание уточняет, что стороны подписали договор о передаче бренда в конце сентября. В «Открытие холдинг» сообщили, что сумма сделки составит порядка 5 млрд рублей. В «ФК Открытие» не комментируют эту информацию, поскольку сделка пока не закрыта.

О том, что «ФК Открытие» предложил выкупить бренд у бывших владельцев, стало известно в конце августа. Сообщалось, что стороны ведут переговоры о покупке всех товарных знаков за 4,5 млрд рублей.

Напомним, «ФК Открытие» попал под санацию Центробанка РФ летом прошлого года. Банк проходит процедуру финансового оздоровления по новой схеме – через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный ЦБ.