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02.10.18 / 18:38 Новости / Россия и мир / Экономика

Орешкин предложил расширить налоговый режим для самозанятых на семейный бизнес

Понятие «семейный бизнес» внесут в законодательство

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил расширить налоговый режим для самозанятых на семейный бизнес. Такое заявление он сделал во вторник на форуме семейных предпринимателей.

Как передает ТАСС слова министра, на первом этапе в этот налог войдут работающие без сотрудников компании. Согласно этому налоговому режиму, производимые физлицами товары и услуги облагаются налогом в 4%, а юрлица — 6%.

Кроме этого, Орешкин отметил, что в законодательство могут ввести понятие «семейный бизнес». Глава ведомства заявил, что этот статус должен нести какие-либо льготы для предпринимателей. В Минпромторге отметили, что готовы рассмотреть варианты государственной поддержки для семейного бизнеса.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин одобрил проведения тестирование нового налогового режима для самозанятых. Тест начнется с 1 января следующего года. В ФНС заявили, что новый налоговый режим снизит нагрузку на самозанятых. Они освободятся от подачи какой-либо отчетности.

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