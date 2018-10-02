«Турпомощь» собрала с туроператоров в персональный и резервный фонды более 1 млрд рублей Часть денег лежат на депозитах

Ассоциация по защите выезжающих за рубеж туристов «Турпомощь» собрала с туроператоров в персональный и резервный фонды более 1 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.

Указанная сумма собрана с 2012 года, передает «Интерфакс». В резервном фонде ответственности находится около 416 млн рублей. В персональном фонде ответственности – 698 млн рублей, отметил Сафонов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что с 1 октября часть средств фондов начали размещать на депозитах. Сафонов отметил, что средства разместили в высоконадежных российских банках и приносят высокий процент. Фонды будут каждый месяц расти на 6,5% годовых, уточнил Сафонов.

Отметим, «Турпомощь» создана в 2012 году. В настоящий момент в организацию входят 648 компаний. Каждая из них вносит членские взносы. В 2015 году «Турпомощь» исключила из реестра 948 организаций за неуплаты взноса.