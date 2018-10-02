Ученые: Характер самцов синиц влияет на выбор партнерш Смелые самцы справляются с выбором быстрее

Характер самцов синиц влияет на то, как они выбирают себе пару. Об этом стало известно во вторник из исследования британских орнитологов. Опубликованного в Nature Ecology & Evolution.

Ученые в течение трех лет следили за динамикой образования пар у больших синиц Parus major, которые являются моногамными и обитают на одной территории. До начала исследований ученые определили, какие самцы являются «реактивными», а какие – «проактивными».

Выяснилось, что более смелые самцы опережают застенчивых, а еще проводят с самкой больше времени до начала периода размножения. Характер самки никак не влияет на выбор самца, отметили ученые.

Ранее ученые установили, что большие синицы выбирают себе похожих по характеру соседей. Более застенчивые особи гнездятся также рядом со скромными. Более смелые и инициативные – рядом с себе подобными.