В Петербурге стартует Международный газовый форум В частности, на нем выступит предправления "Газпрома" Алексей Миллер

Со 2 по 5 октября в «Экспофоруме» пройдет VIII Петербургский международный газовый форум (ПМГФ–2018). Начало мероприятий намечено на вторник.

Отметим, среди спикеров заявлены председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, директор по газовому бизнесу и новым источникам энергии, член исполнительного комитета Royal Dutch Shell Маартен Ветселаар, председатель правления OMV AG Райнер Зеле и другие представители отрасли. Форум включает конгрессную программу, выставки и молодежный день, а также другие мероприятия.

Добавим, Международный газовый форум – площадка для обсуждения актуальных вопросов отрасли. Участниками форума традиционно являются топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, представители инновационных центров и эксперты. В прошлом году мероприятие собрало 11,5 тыс. посетителей-специалистов и 4,5 тыс. делегатов.