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03.10.18 / 21:07 Новости / Россия и мир

Полтавченко, пенсионный возраст, доллар, ОФЗ. Итоги среды

Полтавченко ушел в отставку, Путин подписал закон о пенсионном возрасте, основатель Amazon сменил Гейтса в рейтинге Forbes, а аукцион по размещению ОФЗ признали несостоявшимся. Тем временем правительство разрабатывает план дедолларизации, а ЦБ оценивает потенциальные потери клиентов «Кэшбери» в 1 млрд рублей.

Коллаж АБН

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ушел в отставку. Исполняющим обязанности губернатора станет полпред президента в СЗФО Александр Беглов.

Путин подписал закон об изменении пенсионного возраста. Перед этим, 3 октября, его одобрил Совет Федерации.

Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг Forbes 400 вместо занимавшего это место с 1994 года Билла Гейтса. По оценкам Forbes, капитал миллиардера за год вырос вдвое и достиг $160 млрд.

Один из аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) признали несостоявшимся – заявок по приемлемым ценам при текущей рыночной конъюнктуре не поступило. Ведомство предлагало ОФЗ на 10 млрд рублей.

Правительство обсуждает план по дедолларизации экономики РФ. Об этом сообщало издание The Bell, но позже в правительстве подтвердили информацию, уточнив, что у властей при этом нет планов запретить или ограничить долларовые расчеты в стране.

ЦБ оценил потенциальные потери клиентов «Кэшбери» в 1 млрд рублей. Ранее регулятор назвал «Кэшбери» одной из самых крупных финансовых пирамид.

 

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