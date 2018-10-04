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04.10.18 / 10:01 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа открылась на понижении

Индекс Мосбиржи - 2489,16; РТС - 1190,44

Фото АБН

Московская биржа в четверг открылась на понижении. Индекс Мосбиржи упал на 0,19% до 2489,16 пунктов. индекс РТС снизился на 0,47% и составил 1190,44 пунктов.

Ведущий аналитик «Олма» Антон Старцев отметил, что в начале торгов на рынке акций возможна коррекция вниз. В то время как мировые цены на нефть остаются достаточно высокими, чтобы поддержать восходящий тренд по индексу РТС, последний может оказаться под вопросом из-за сравнительно резкого повышения доходностей на рынке госдолга США. Опубликованные накануне сильные данные по занятости (отчет ADP) заставили трейдеров заложить в котировки казначейских облигаций ожидания более агрессивного, чем предполагалось ранее, ужесточения денежной политики ФРС. В итоге доходность по десятилетним казначейским бумагам превысила 3,2% годовых впервые с 2011 года, сообщил аналитик. Рост доходностей по гособлигациям США снижает сравнительную привлекательность инвестиций в акции (включая развивающиеся рынки) – как следствие, под давлением может оказаться и российский рынок.

В валютной секции в начале торгов вероятно укрепление доллара США, считает Старцев. Это может произойти в соответствие с динамикой индекса доллара (DXY), который «тестирует» отметку 96 пунктов.

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