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04.10.18 / 14:21 Новости / Общество / Россия и мир

Греф предложил создать МЧС для digital-сферы

Для борьбы с киберугрозами

Глава Сбербанка Герман Греф предложил создать Министерство по чрезвычайным ситуациям для digital-сферы. Соответствующее заявление он сделал в четверг.

Это ведомство должно коснуться всей инфраструктуры digital, передает «Интерфакс» слова Грефа. Он отметил, что в настоящий момент эта сфера проникает во многие области. Киберугрозы имеют большое значение в современном мире, считает Греф.

Отметим, ранее глава Сбербанка сообщил о росте мировых потерь от кибератак. По его мнению, они вырастут до $8 трлн к 2022 году. Фонд Сбербанка в сентябре инвестировал в стартап по финансовой кибербезопасности. Организация вложила около $30 млн.

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