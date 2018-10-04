Греф предложил создать МЧС для digital-сферы Для борьбы с киберугрозами

Глава Сбербанка Герман Греф предложил создать Министерство по чрезвычайным ситуациям для digital-сферы. Соответствующее заявление он сделал в четверг.

Это ведомство должно коснуться всей инфраструктуры digital, передает «Интерфакс» слова Грефа. Он отметил, что в настоящий момент эта сфера проникает во многие области. Киберугрозы имеют большое значение в современном мире, считает Греф.

Отметим, ранее глава Сбербанка сообщил о росте мировых потерь от кибератак. По его мнению, они вырастут до $8 трлн к 2022 году. Фонд Сбербанка в сентябре инвестировал в стартап по финансовой кибербезопасности. Организация вложила около $30 млн.