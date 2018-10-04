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04.10.18 / 21:35 Новости / Петербург и Ленобласть

«Пулково» возместит нанесенный реке Новая ущерб в 100 млн рублей

И устранит нарушения, связанные с загрязнением реки

Фото: «Красивый Петербург»

Аэропорт «Пулково» должен будет возместить ущерб в 100 млн рублей, нанесенный реке Новая. Об этом в четверг сообщил департамент Роспотребнадзора по СЗФО.

Ведомство проверило стоки вод реки и зафиксировало превышение по ряду загрязняющих веществ, которые входят в состав жидкостей для самолетов. Департамент выдал ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» предписание об устранении нарушений. А установленный ущерб в 100 млн рублей планируют согласовать и предъявить юридическому лицу для возмещения.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет по природопользованию Петербурга заключит  госконтракт на оздоровление реки Новая. Заключение наметили на осень текущего года. В рамках контракта должны провести годовой цикл исследований реки и ее водосборной территории. Водоем также включили в адресную программу по уборке акватории.

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