В Петербурге рядом с «Пулково» нашли минометную мину времен ВОВ Калибра 40 мм

В Петербурге на Пулковском шоссе, д. 55 обнаружили минометную мину времен ВОВ. Об этом в пятницу сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

Боеприпас обнаружили накануне. В пятницу мину калибра 40 мм вывезли силами ЗапВО.

Напомним, весной в Петербурге в трех районах нашли боеприпасы времен ВОВ. В Курортном районе (Сестрорецк) была найдена минометная мина калибром 82 мм, еще две мины калибром 82 и 120 мм обнаружили на Вознесенское шоссе в Колпинском районе Петербурга. На Южной дороге в Петроградском районе нашли артиллерийский снаряд времен ВОВ калибром 122 мм.