В СПбГУ создали из отходов промышленности вещество для очистки сточных вод Его планирует вывести на рынок в течение полугода

Специалисты ООО «Инновационный центр экологических и промышленных технологий СПбГУ» (ИЦЭПТ) создали коагулянт-адсорбент из мазутной золы и отходов сталелитейного производства. Полученное вещество позволяет очищать промышленные стоки от тяжелых металлов, рассказали в пятницу в пресс-службе вуза.

Уточняется, что коагулянт-адсорбент представляет собой небольшие серые гранулы. Их добавляют в жидкие отходы производства, оставляя на дне отстойника. Вещество может поглощать ионы тяжелых металлов из раствора, тем самым уменьшая вред опасных отходов.

По данным специалистов, использование гранул может снизить количество цинка до 0,02 мг на литр, что в 100 раз меньше предельно допустимой концентрации этого металла по СанПиН. При этом количество меди может быть уменьшено до 0,02 мг на литр (в 50 раз меньше установленных норм), никеля — до 0,03 мг на литр (в три раза меньше) и других тяжелых металлов.

Кроме того, специалисты отмечают низкую стоимость производства адсорбента, поскольку в его основе лежат отходы сталелитейной промышленности и зола. В настоящее время новое вещество проходит процедуру сертификации, есть договоренности о поставках для предприятий Петербурга. Компания рассчитывает вывести коагулянт-адсорбент на рынок в течение полугода.

Добавим, в июле сообщалось, что гидрологи СПбГУ разработали методику предсказания паводков. Метод создан специально для России и позволяет рассчитать вероятность возникновения паводков при определенной погоде.