LinkedIn купила сервис по оценке уровня счастья сотрудников Glint За $400-500 млн

Профессиональная социальная сеть LinkedIn купила сервис по оценке уровня счастья сотрудников Glint. Об этом в соцсети сообщили во вторник.

Стороны не раскрыли сумму сделки. При этом, знакомые со сделкой люди сообщили CNBC, что она могла составить $400-500 млн.

В настоящий момент в Glint работает около 200 человек. Компания разрабатывает программное обеспечение, которое помогает определить отношение сотрудников к работодателям. Клиентами организации являются United Airlines, Dish Network и Waymo.

Отметим, в конце 2016 года Microsoft купила LinkedIn. Сумма сделки составила $26,2 млрд. Ранее соцсеть заблокировали в России. LinkedIn пыталась договориться с Роскомнадзором о снятии блокировки, но не смогла.