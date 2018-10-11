Ученые: люди способны распознать пять тысяч лиц В индивидуальных случаях – от 1 тыс. до 10 тыс. лиц

Исследователи выяснили, что люди в среднем способны узнавать около 5 тыс. лиц. Об этом в среду сообщили в журнале Proceedings of the Royal Society B.

При этом в индивидуальных случаях человек способен различить от 1 тыс. до 10 тыс. лиц, в число которых входят как лица родных и знакомых, так и публичные персоны. Когнитивное исследование провели британские психологи под руководством профессора Майка Бертона из Йоркского университета. В экспериментах приняли участие 25 людей в возрасте 24 лет. Эксперимент показал, в частности, что в среднем в течение часа человек мог вспомнить лица 362 знакомых и 290 знаменитостей. Ученые при этом отмечают, что у эксперимента была малая выборка, и для более точных выводов предстоит провести дополнительные эксперименты.

Напомним, годом ранее нейрофизиологи описали механизм, с помощью которого человек может распознавать лица. За узнавание отдельных деталей лица, как выяснилось, отвечают нейроны, которые работают независимо друг от друга. Их сигнал при этом комбинируется и дает человеку проанализировать увиденное и узнать знакомое лицо.