Медики поддержали Четырбока в идее запретить продавать детям энергетики В поддержку законопроекта также высказалась главный педиатр министерства здравоохранения по СЗФО

Депутаты Законодательного собрания Петербурга законопроект о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных напитков. Инициативу Дениса Четырбока поддержала большая часть медиков, сообщили в пятницу в пресс-службе депутата.

Обсуждение длилось 1,5 часа. В поддержку законопроекта также высказалась главный педиатр министерства здравоохранения по СЗФО Елена Булатова. Она отметила, что тонизирующие напитки влияют на сердце, снижают когнитивные функции, качество сна, портят желудок. «Мы уверены, что этот закон должен быть принят», — заключила Булатова.

Напомним, в начале июля ЗакС одобрил в первом чтении предложение Дениса Четырбока о запрете розничной продажи энергетиков несовершеннолетним. Также предлагалось ограничить продажу безалкогольных тонизирующих напитков в образовательных, культурных и медучреждениях.