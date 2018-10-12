МЭР прогнозирует инфляцию в пределах 3,7-3,9% по итогам года При текущем курсе рубля

По итогам 2018 года инфляция в России может составить 3,7-3,9% при текущем курсе рубля. Такой прогноз приводится в обзоре «Картина экономики» за сентябрь, обнародованном Минэкономразвития РФ в пятницу.

Отмечается, что инфляция может достичь прогнозных 3,4% г/г на конец года при выходе курса рубля на прогнозную траекторию начиная с октября, передает ТАСС. Между тем, в октябре МЭР ожидается инфляцию на уровне 0,4-0,5%. Год к году рост потребительских цен ускорится до 3,5-3,7%, полагают в ведомстве.

Добавим, в сентябре Центробанк РФ прогнозировал инфляцию на уровне 3,8-4,2% к концу года. При этом по итогам 2019 года показатель может составить 5-5,5%, допускают эксперты. К 2020 году уровень инфляции должен вернуться к 4%, считают в ЦБ.