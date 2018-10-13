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13.10.18 / 16:36 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Морской фасад» решил расширить терминал за 50,6 млн рублей

«Морской фасад» решил расширить терминал за 50,6 млн рублей. Об этом стало известно в субботу из информации сайта госзакупок.

АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» объявил аукцион на выполнение реконструкции причала №7, передает «Фонтанка». Подрядчик должен будет подготовить документы для первого и второго этапа работ. При этом, выполнить требуется только первый – возвести выносной швартовой пал с соединительным мостиком, проложить кабель и провести электромонтажные работы. Документы необходимо подготовить в течение 1,5 месяцев, а выполнить работы за восемь месяцев. Второй этап работ – расширение акватории и возведение еще двух выносных швартовых палов.

Отметим, в прошлом году «Морской фасад» побил собственный рекорд по пассажиропотоку. В сезон навигации в порт зашли 247 лайнеров и два паромных судна. Показатель вырос на 23% год к году. Всего порт принял более 580 тыс. человек.

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