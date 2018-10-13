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13.10.18 / 13:31 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургская арт-группировка расклеила по городу морально поддерживающих людей атлантов

«Зато ты в Питере»

Фото Арт-группировка «Очень хорошо»

Петербургская арт-группировка «Очень хорошо» расклеила по городу изображения атлантов, которые морально поддерживают горожан. Об этом художники сообщили в субботу.

По словам участницы арт-группировки Аси Назаровой, осень в Петербурге – это время, когда всем требуется поддержка. Атланты сообщают горожанам, что мерзнут сильнее и что курьер – «не самая плохая работа».


Добавим, ранее в Петербурге арт-группа «Явь» создала граффити на тему «Евгения Онегина». Длинна произведения – 220 м. В арт-группе заявили, что работали над граффити три недели. Граффити изображает основные моменты романа.

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