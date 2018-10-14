Врио главы Башкирии пообещал принимать решение по акциям «Башнефти» в пользу региона Он хотел бы следить за ситуацией в компании

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти республики будут руководствоваться интересами региона и населения при принятии решения относительно судьбы регионального пакета акций «Башнефти». Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналистов, передает в воскресенье «Прайм».

По словам Хабирова, его первоочередная задача на должности врио – «войти в курс дела» и понять «все экономические процессы» в «Башнефти», поскольку компания является «локомотивом экономики» республики и одним из крупных налогоплательщиков. «Все мои интересы будут руководствоваться только одним — интересами республики и населения», — цитирует Хабирова агентство.

Добавим, Радий Хабиров был назначен временно исполняющим обязанности главы Башкирии ранее на этой неделе. Он занял кресло Рустэма Хамитова. В настоящий момент Башкирия владеет 25% уставного капитала плюс одна акция «Башнефти». Порядка 57,7% уставного капитала башкирской компании находится у «Роснефти».